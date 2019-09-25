شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: أردوغان اعتاد التلاعب بالألفاظ لتشويه صورة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فشلة جعل تصريحاته غير متزنة وأصبح من خلالها أضحوكة العالم، فالجميع يعلم دعمه للإرهاب وإيواء العناصر الإرهابية.

وأضاف مهنى، فى بيان صدر عنه اليوم، أن كل من يدعم الإرهاب ويساعد على انتشاره سينال عقابه من شعبة أولا، مشيرا إلى أن انتهاكات الرئيس التركى بتركيا تتنافى تماما مع الحديث عن الحريات والعدالة الاجتماعية وسط وجود عدد كبير من المعتقلين وحجب الآراء ودعم الأفكار المتطرفة.

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ولفت الأمين العام لحزب الحرية المصرى، إلى أن الرئيس التركى يعلم جيدا قدر مصر، ولذلك يسعى لتدميرها وزعزعة الاستقرار بها، ولذلك يحاول جعل المجرمين أبطالا أمام العالم ويتلاعب بالألفاظ من اجل توريط مصر بقضايا حقوق الإنسان، ولذاك أقول له 'أيها السفيه الكاذب لا تتحدث عن ما لا تفعله أنت فالعالم يراك جيدا ويعلم دعمك للجماعات الإرهابية وانتمائك لواحدة منهم'.

وختم مهنى، بيانه قائلا: "مصر لن تهتز أبدا بمثل هذا الهراء، وأننا نسير فى طريقنا نحو التنمية والعمل الجاد، ونثق برئيسنا عبد الفتاح السيسى كل الثقة وندعمه بكل حب واقتناع وإيمان".