شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يطلق حملة لتفويض الرئيس السيسى لحماية مصر من المتآمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن تحالف الأحزاب المصرية حملة شعبية لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار مصر في مواجهة الأشرار والمخربين، وذلك إيمانًا بالدور الذي يلعبه الرئيس السيسي للتصدى للمؤامرات وإحباطها على مدار الست سنوات الماضية، لاسيما أن الأيام القليلة الماضية شهدت تعالي أصوات الخلايا الإرهابية النائمة التي تنفذ أجندات خارجية لتدمير مصر ونشر الفوضى في ربوعها.

أعلن عدد من القوى السياسية والحزبية تضامنه مع الحملة التي دشنها تحالف الأحزاب المصرية، مؤكدين أن هذا التوقيت يتطلب منا أن نصدر للعالم كله أننا في خندق واحد مع الرئيس السيسي وقيادات الدولة المصرية، والتأكيد على أن الشعب المصري لن يسمح بعودة الفوضى مرة أخرى مهما حاول أعداء الأوطان والحياة.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن خلايا الجماعة الدموية تحاول تنشيط عملياتها في الأيام المقبلة لخلق بلبلة داخل الشارع المصري واللعب على وتر الاسعار ويضللون بسطاء الشعب بعبارات براقة تتغلف بآيات قرآنية وبعض المصطلحات السياسية يجعلنا نجدد التفويض للجيش والرئيس السيسى للتصدي للإرهاب فعلى المصريين أن يلبوا النداء ويفوضون رئيسهم وزعيمهم.