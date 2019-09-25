وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران المركز الثقافي الإسلامي بموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، المركز الثقافي الإسلامي بموسكو.
واستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، لدى وصولهم مفتي موسكو الذي اطلعهم على أنشطة المركز.
ووعد الوزير بإهداء المركز مكتبة متكاملة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف باللغتين العربية والروسية، وهو ما كان موضع تقدير وترحيب كبير من مفتي موسكو رئيس المركز.
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