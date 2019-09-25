الأموال العامة تضبط موظف بمحليات الدقهلية سهل لمواطن بناء عقار مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بمحليات الدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار على أرض زراعية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "فني شئون هندسية بمجلس مركز ومدينة دكرنس"، مقيم دائرة قسم ثان المنصورة بالدقهلية، باستغلال موقعة الوظيفي في غضون عام "2013، 2014"، والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وتمكينه من بناء عقار على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، مما يعد إضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الخير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية ومسئولي المحليات بالدقهلية، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.