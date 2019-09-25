تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة بدولة الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في دولة الاحتلال.
ومنح ريفلين رئيس الوزراء المنتهية ولايته 28 يوما تبدأ غدا الخميس، لتشكيل الحكومة، وفي حال عدم استطاعته القيام بذلك سيتم منحه 14 يوما أخرى أو منح الفرصة لمنافسه جانتز.
وحذر رئيس دولة الاحتلال كل من جانتز ونتنياهو من انه لا يريد انتخابات ثالثة، وذلك في حال فشلوا في تشكيل حكومة جديدة.
وبمجرد تكليفه بتشكيل الحكومة دعا نتنياهو مرة أخرى منافسه جانتز للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، وهو الأمر الذي سبق ورفضه جانتز.
ويأتي ذلك بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية النهائية والتي حصل فيها حزب الليكود اليميني على 32 مقعداً في الكنيست، مقابل 33 مقعداً لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.
وحصلت القائمة العربية المشتركة على 13 نائباً لتكون بذلك ثالث قوة سياسية في إسرائيل.
ويلاحق نتنياهو مطلع أكتوبر قضائياً بتهم فساد، وهو صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل لمدة 13 عاما، كانت العشر سنوات الأخيرة فيها بشكل متواصل.
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