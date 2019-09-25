السيسي يلتقي جوتيريش على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- أ ش أ:
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في نيويورك مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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