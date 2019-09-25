رئيسة النواب الأمريكي: نص مكالمة ترامب وزيلينسكي يؤكد ضرورة عزل الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أكدت رئيس مجلس النواب للكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، أهمية دراسة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، بعد نشر نص المكالمة مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقالت بيلوسي، في بيان صحفي، نشر الأربعاء، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن نص الاتصال الهاتفي يؤكد تورط الرئيس في تصرفات تقوض نزاهة انتخابات الولايات المتحدة، ونزاهة المنصب الذي يتولاه، وأمن أمريكا القومي.

وأضاف البيان أن ترامب حاول تعميم فكرة عدم احترام القانون في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه يسعى مؤخرًا إلى تصدير نفس الفكرة إلى الخارج.

كشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة الهاتفية المُثيرة للجدل التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، والتي دفعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تقديم بإجراء تحقيقات قد تمهد إلى بدء عملية إقالة الرئيس الجمهوري، وسط اتهامات بأنه استخدم منصبه للحصول على دعم سياسي من دولة أجنبية.

وقال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن النص الذي كشف عنه ليس تفصيليًا ولكنه نسخة مُنقحة، لذا لا يجوز مناقشتها.

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وفيما يلي نستعرض ما جاء في نص المكالمة الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية..

حسب نص المكالمة، فإن ترامب قال لنظيره الأوكراني نصًا "قدم لنا معروفًا"، وطالبه بالتواصل مع المُدعي العام ويليام بار، ومحاميه الخاص رودي جولياني، من أجل فتح تحقيق بشأن قضايا فساد متعلقة بنائب الرئيس السابق جو بايدن، ونجله هانتر، الذي كان أحد المسؤولين في شركة طاقة كبيرة في أوكرانيا.

قال ترامب لزيلينسكي إن هناك الكثير من الأقاويل التي تدور حول نجل بايدن، وأخبره بأن هناك مزاعم بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق أوقف التحقيق بشأن قضايا الفساد التي تورط فيها ابنه، بينما كان في منصبه.

وأضاف: "لذا، ما سوف تفعله مع المدعي العام سيكون عظيمًا".

وتابع: "أود أن أطلب من المدعي العام أن يتحدث إليك، أو إلى أحد العاملين معك، لكي نتوصل إلى حل يُنهي ذلك".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لم تكن على دراية بالمكالمة التي جرت بين ترامب وزيلينسكي، حسبما نقلت سي إن إن.