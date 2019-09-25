ترامب وآبي يوقعان على بيان لاتفاق تجارة ثنائي على هامش أعمال الجمعية العامة

وقع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيان مشترك بشأن اتفاق التجارة الثنائي بين الجانبين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه التي أوردت النبأ اليوم الأربعاء أنه بموجب الاتفاق الثنائي، ستفتح اليابان أسواقها للمنتجات الزراعية الأمريكية بدرجة لا تتجاوز نطاق اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ. إتش كيه التي أوردت النبأ اليوم الأربعاء أنه بموجب الاتفاق الثنائي، ستفتح اليابان أسواقها للمنتجات الزراعية الأمريكية بدرجة لا تتجاوز نطاق اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

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