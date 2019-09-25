ترامب يصف إجراءات مساءلته بالأمر المشين

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، إجراءات مساءلته التي دفع بها ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بأنها "أمر مشين". "أمر مشين". ونفى ترامب ممارسته ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية بينهما والتي كانت محور هذه المساءلة. الهاتفية بينهما والتي كانت محور هذه المساءلة. وقال ترامب للصحفيين في نيويورك "إنها أكبر حملة ملاحقة تستهدف شخصا بعينه في التاريخ الأمريكى... وهي أمر مشين.

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