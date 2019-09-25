وزير الخارجية التونسي يبحث مع جوتيريس عددًا من الملفات الدولية والإقليمية

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي ،خميس الجهيناوي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ،انطونيو جوتيريس، بنيويورك، عدداً من الملفات الدولية والإقليمية لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية ،في بيان اليوم الأربعاء أن

جوتيريس هنأ تونس على نجاحها في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مجددا تضامن الأمم المتحدة ودعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس.



يذكر أن الجهيناوي يترأس خلال

الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيدة والتصدي للتغير المناخي وتعزيز الإدماج".