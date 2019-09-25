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وزير الخارجية التونسي يبحث مع جوتيريش عددًا من الملفات الدولية

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بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، بنيويورك، عددا من الملفات الدولية والإقليمية لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.

 
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأربعاء -

أن جوتيريش هنأ تونس على نجاحها في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مجددا تضامن الأمم المتحدة ودعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس.
 
يذكر أن الجهيناوي يترأس خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيدة والتصدي للتغير المناخي وتعزيز الإدماج".
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