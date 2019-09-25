ترامب : لم أمارس ضغطاً من أي نوع على الرئيس الأوكراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الأربعاء ،على أنه لم يمارس ضغطا من أي نوع على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ، وذلك في أعقاب نشر البيت الأبيض فحوى المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل التي جرت بينهما في يوليو الماضي.
وقال ترامب - في كلمة مقتضبة نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - : "إن الخطاب الذي كشف فحوى مكالمته مع نظيره الأوكراني كان خطابا ودياولم ينطو على أي ضغط وأن جزءا من اللائمة تقع على الأخبار الكاذبة وعلى المراسلين الفاسدين".
وأضاف : "إن الرئيس الأوكراني صرح بنفسه في بيان له أنه لم يكن هناك أي ضغط عليه".. مشيرا إلى أنه يريد رؤية جميع البلاد تساعد أوكرانيا وليس الولايات المتحدة فقط.
للقاء الرئيس الأوكراني وطلبوا منه دعمهم وعدم التعامل مع الجمهوريين كأن الأمر حرب سياسية.. قائلا : "كان يتعين عليهم عدم القيام بذلك".
وأشار إلى أن الديمقراطيين هم من ذهبوا
وكان البيت الأبيض قد نشر اليوم مذكرة تضم فحوى مكالمة هاتفية جمعت ترامب وزيلنسكي في يوليو الماضي بعدما أفادت تقارير بأن ترامب ضغط خلالها على نظيره للتحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن.
كما أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي على خلفية طلب الرئيس ترامب مساعدة من حكومة أجنبية في حملته السياسية على حساب الأمن القومي.
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