قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحیم موسوي، أن مصير التطاول على حدود إيران سيكون كمصير صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، وبكلمة له اليوم الأربعاء في ملتقى رواد الجهاد والشهادة في طهران،
التي سطّرها الشعب والمجاهدون تحت قيادة الامام الراحل".
وأضاف "إيران العزيزة تمكنت من اجتياز حرب الثمانية أعوام غير المتكافئة بكل شموخ وذلك ببركة الصمود والتضحيات
وأكمل موسوي "شهداء الدفاع المقدس أصبحوا نبراس طريق السالكين على درب الحق، وأن معاقي الحرب وعوائل الشهداء هم اليوم الصرح الشامخ الذي يحمل أمانة الثورة الإسلامية العظمى وينشر القيم التربوية التي تنادي بها الثورة، وساهموا في انطلاق الصحوة والمقاومة الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري إيراني: من يعتدي على حدودنا سيلقى مصير صدام حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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