قائد عسكري إيراني: من يعتدي على حدودنا سيلقى مصير صدام حسين

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحیم موسوي، أن مصير التطاول على حدود إيران سيكون كمصير صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، وبكلمة له اليوم الأربعاء في ملتقى رواد الجهاد والشهادة في طهران،

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أحيا موسوي ذكرى "شهداء إيران بمناسبة حلول أسبوع الدفاع المقدس الوطني".



وأضاف "إيران العزيزة تمكنت من اجتياز حرب الثمانية أعوام غير المتكافئة بكل شموخ وذلك ببركة الصمود والتضحيات

التي سطّرها الشعب والمجاهدون تحت قيادة الامام الراحل".

وأكمل موسوي "شهداء الدفاع المقدس أصبحوا نبراس طريق السالكين على درب الحق، وأن معاقي الحرب وعوائل الشهداء هم اليوم الصرح الشامخ الذي يحمل أمانة الثورة الإسلامية العظمى وينشر القيم التربوية التي تنادي بها الثورة، وساهموا في انطلاق الصحوة والمقاومة الإسلامية".