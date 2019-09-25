وساطة عراقية - باكستانية بين إيران والسعودية للتهدئة في الخليج

في تطور لافت وسط دخان التوجس من حرب في المنطقة، كشفت تقارير صحفية قيام العراق بتحرك يهدف إلى تقديم مبادرة للوساطة بين الرياض وطهران، التقارير أشارت إلى أن الوساطة العراقية تهدف إلى لقاء يجمع قادة

إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد.

وعلى خط مواز يعزز صحة هذه التقارير كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي طلباف منه التواصل مع الرئيس

الإيراني من أجل التهدئة في الخليج.

الخبير في الشئون الإقليمية الخبير في الشئون الإقليمية عميد ركن متقاعد ناجي الزعبي قال لإذاعة سبوتنك: "التحول من المسار العسكري إلى السياسي في مقاربة الأزمة مع إيران كان متوقعا، على ضوء فائض القوى الذي باتت تتمتع به قوى المقاومة في المنطقة".