المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يدين الهجوم على مقراته في حضرموت

قال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن المجلس أدان الهجوم العسكري والاعتداء على مقراته في حضرموت، التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية على أسر "الشهداء والمحتاجين".

وأضاف، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "تلك العملية غير المبررة تؤكد أن هناك حربا يتم شنها على الفقراء حتى في لقمة الخبز".



وأوضح المتحدث باسم الانتقالي "هذا الاعتداء يبرهن على أن قوات علي محسن الأحمر، التي تحتل تلك المناطق تقوم بمنع العمل الخيري وتمنع المساعدات للفقراء والمحتاجين".

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واستنكر نزار هيثم، تصريحات بعض المسؤولين في حكومة الشرعية بأن أقل من 50 كيلو مترا، تفصلهم عن عدن وأن استعادتها لن يستغرق ساعات، مشيرا إلى أن تلك التصريحات غير

مسؤولة من حكومة أثبتت" كذبها وعجزها عن مواجهة الحوثيين"، وشهد الجميع التصريحات الكاذبة عندما أعلنوا سيطرتهم على عدن بعد أن انكشف أمرهم واتضح أن ما قالوه عبارة عن "زوبعة في فنجان".

وأكد المتحدث باسم الانتقالي، أن أهم إنجازات تلك الحكومة، التي تسمى الشرعية هو عملية تسهيل دخول الإرهابيين لإستعادة السيطرة على عدن، مضيفا: "قمنا بمواجهتهم وطردهم ليس فقط من الجنوب، لكن من جميع القوى المشاركة في مكافحة الإرهاب".