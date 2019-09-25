ترامب طلب من رئيس أوكرانيا في مكالمة هاتفية التحقيق بشأن بايدن

أظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، التي نشرها البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.

وقال ترامب لزيلينسكي، في المكالمة التي جرت في 25 يوليو الماضي، "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع. لذلك، فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعاً".

وعندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما، مارس مع عدد من القادة الغربيين ضغطا على أوكرانيا للتخلص من النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين باعتبار أنه لم يكن شديدا بما يكفي ضد الفساد.

اقرأ أيضا... ترامب يدافع عن حديثه الهاتفي مع رئيس أوكرانيا

Advertisements

وتم نشر مضمون المكالمة المؤلف من خمس صفحات، وهو عبارة عن ملخص للمكالمة وليس نصا كلمة بكلمة، فيما يستعد ترامب للقاء زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويحقق الديمقراطيون، الذين بدأوا إجراءات عزل رسمية ضد الرئيس الثلاثاء، في الكونجرس في ما إذا كان ترامب قد مارس ضغطا على حكومة أجنبية للتحقيق في شأن معارض سياسي له، وما إذا كان استغل مساعدات لأوكرانيا تبلغ 400 مليون دولار في ممارسة ذلك الضغط.

إلا أن مضمون المكالمة لم يتضمن أي حديث عن المال.