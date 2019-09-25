مقتل 4 مدنيين في انفجار جنوب أفغانستان

لقي أربعة مدنيين على الأقل، بينهم صحفي وطفل، حتفهم في انفجار وقع بإقليم قندهار، جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن قنبلة زرعها مسلحو طالبان انفجرت في الساعة الثامنة، مساء أمس الثلاثاء، في المنطقة الرابعة بمدينة قندهار.
وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة مدنيين من بينهم صحفي بمحطة إذاعية وطفل.
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وتابع أن الانفجار أسفر عن إصابة 6 مدنيين على الأقل بينهم امرأة وطفل.
وطبقاً لتقارير، وقع الانفجار بالقرب من مقر الحملة الانتخابية للرئيس محمد أشرف غني.
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