كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: "الإرهابيون" حصلوا على "مساعدة خارجية" في هجوم قاعدة حميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء أن الطائرات التي استخدمت في الهجوم الأخير على قاعدة حميم الجوية في سوريا شيدت بمساعدة خارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "هذا أمر خطير للغاية"، بينما كان يُظهر الطائرات بدون طيار التي أسقطها نظام الدفاع الجوي الروسي في قاعدة حميم الجوية في 3 سبتمبر.

وقال أن الشركات المصنعة لهذه الطائرات تستخدم تكنولوجيات معقدة وخبرة كانت تتجاوز قدرات "الإرهابيين".

وكشف أن نطاق طيران أحد هذه الأجهزة يبلغ 150 كيلومترًا، في حين يمكنه الطيران حتى أربعة كيلومترات.

وكشف عن الهندسة المتطورة، وقال إن إحدى الطائرات بدون طيار لديها نظام ملاحة وثلاثة هوائيات ووحدات تحكم خاصة تستخدم لتوصيل الذخيرة وأن طائرة بدون طيار أخرى بها نظام للدفع بالبنزين، وهو في الأساس خزان غاز عادي به خمسة لترات من البنزين بداخله.

وقال كوناشينكوف: "كانت آلية إطلاق الذخيرة أكثر إثارة للاهتمام: عند الاقتراب من النقطة المحددة، تم دفعها وإسقاطها من ارتفاع واحد ونصف إلى كيلومترين".

في عام 2019، قامت الدفاعات الجوية الروسية في سوريا بتدمير 30 صاروخًا و13 طائرة بدون طيار أطلقت من محافظة إدلب، التي تسيطر عليها الفصائل المتطرفة والمعارضة.

في هذه الأثناء، صرح قائد الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية في سوريا العقيد ألكسندر بيزكلوبوف للصحفيين هذا الأسبوع بأن وحدات الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة على خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان قد ضمنت الاستقرار والسلام في محافظة القنيطرة السورية.

وقال إنه منذ أن طرد الجيش الروسي المسلحين من المنطقة قبل عام، قام السكان المحليون بترميم منازلهم المدمرة وبناء منازل جديدة.

وأضاف بيزكلوف، أن الضباط الذين تم نشرهم في نقاط المراقبة الروسية كانوا يراقبون انتهاكات وقف إطلاق النار والغارات الجوية الإسرائيلية على الأهداف السورية.



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