كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق الأديان الروسي يعيد بناء مدرسة في دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع استمرار النقاش الحاد داخل صفوف النظام السوري حول القيم "العلمانية" التي تحتفظ بها دمشق والتي تتناقض مع الدور المنوط بوزارة الأوقاف وسلطتها المتزايدة، قامت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بنشر شريط فيديو يظهر وفدًا من رجال الدين من مجمع الأديان الروسي الذي افتتح المؤتمر مدرسة الشهيد عدنان كولكي في برزة، دمشق.

كانت برزة واحدة من أولى الأحياء التي شهدت مظاهرات مناهضة لسوريا في عام 2011. وشهدت قتالًا أدى إلى تدمير مناطق واسعة من الحي، وتعرض لعدة سنوات من الحصار حتى تم التوصل إلى تسوية لإزالة المعارضة المسلحة من الحي في عام 2017.

وسط تواجد عام ورسمي كبير إلى جانب نائب وزير التعليم السوري والسفير الروسي ألكسندر يفيموف، أعيد فتح أبواب المدرسة بعد إعادة تأهيلها بالكامل من الأضرار الناجمة عن المعارك في السنوات الأخيرة.

وحضر حفل الافتتاح رجال دين وممثلون عن المؤسسات الدينية في روسيا وسوريا.

وفقًا لسبوتنيك، كان صندوق الأديان الروسي هو الذي رعى ترميم المدرسة.

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و قال السفير الروسي في دمشق "ألكسندر يفيموف" متحدثًا في حفل الافتتاح: "أن إعادة تأهيل المدرسة هي هدية رمزية من روسيا، وأعرب عن أمله في أن تساعد العديد من الطلاب السوريين على العودة إلى المدرسة".

وبدوره، تحدث نائب وزير التعليم السوري الدكتور فرح المطلق عن الوئام بين الأديان، قائلًا إنه يمثل أقوى رد على الإرهاب.

مع استمرار التأثير الروسي في سوريا، نجحت موسكو في إدراج اللغة الروسية في القائمة لتدريسها كلغة ثانية في المدارس السورية.

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه نظام التعليم السوري من فضيحة فساد فلكية تشمل مليارات الجنيهات السورية.

ويعاني النظام التعليمي السوري أيضًا من ضعف الموظفين الذين تأثروا برواتب منخفضة ومشروع عسكري إلزامي في وقت يرتفع فيه عدد الطلاب.

