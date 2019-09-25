كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أين سوريا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي يجتمع فيه العشرات من رؤساء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في نيويورك هذا الأسبوع، فإن الصراع الطويل في سوريا يتراجع في حين تحتل التوترات في الخليج والحروب التجارية العالمية مكان الصدارة.

والآن في عامه التاسع، يخشى الكثير من السوريين من أن الحرب التي لم يتم حلها أصبحت حاشية في قائمة طويلة من الأزمات العالمية، حيث استقال القادة من حكم بشار الأسد على بلد محطم ومقسّم في المستقبل المنظور.

وعشية الاجتماع العالمي في نيويورك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" أن لجنة طال انتظارها لصياغة دستور سوري جديد قد تم الانتهاء منها - وهي خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تضع البلد الذي مزقته الحرب على المسار الصحيح لـ "حل سياسي".

ولكن القليل من الناس يرون أي فرصة حقيقية أن تتمكن اللجنة من تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق هذه الغاية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وقال حسين علي، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أب لطفلين: "لقد نسي العالم عنا، ولا يوجد أي شخص يهتم بسوريا في البداية". وهو يعيش الآن مع أسرته في غرفة واحدة مستأجرة في بلدة عزاز الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، بالقرب من الحدود التركية.

وأضاف: "صعود داعش جعل الغرب يهتم للحظات، لكن ليس بعد الآن."

وعادت معظم سوريا إلى سيطرة النظام بعد ثماني سنوات من الحرب. وتم محاصرة مقاتلي داعش وعائلاتهم من جميع أنحاء البلاد، والشمال الشرقي الغني بالنفط، الذي تحتجزه مجموعات كردية تدعمها الولايات المتحدة.

وتراجعت أعمال العنف إلى حد كبير في معظم أنحاء البلاد، لكن القليل من بين حوالي 6 ملايين لاجئ منتشرين في جميع أنحاء العالم قد عادوا. ويخشى الكثيرون من الاحتجاز إذا عادوا إلى منازلهم - أو لم يعد لديهم منازل ليعودوا إليها.

ولن يساهم الغرب في خطط إعادة الإعمار طالما ظل الأسد في السلطة والدول الأخرى غير راغبة في الاستثمار دون أن يكون هناك أولًا تسوية سياسية.

وفي إدلب، لا يزال هجوم النظام المدعوم من روسيا لإعادة السيطرة على المقاطعة يزهق الأرواح. وقٌتل المئات ونزح أكثر من 400.000 خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل الغارات الجوية السورية والروسية. ولكن سفك الدماء لا يكاد يؤثر في الأخبار العالمية.

وكان الصراع في سوريا أحد الآثار لما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي بدأت في أواخر عام 2010، والتي أطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا.

Advertisements

وما بدأ في مارس 2011 كمظاهرات سلمية إلى حد كبير ضد حكم عائلة الأسد تحولت إلى تمرد مسلح بعد حملة قمع النظام الوحشي.

وقُتل ما يقرب من نصف مليون شخص ونزح نصف سكان سوريا قبل الحرب. ولقد تم سحق المعارضة في معظمها، ويعتبر الأسد على نطاق واسع هو السائد عسكريًا. وتم هزيمة مسلحي داعش، الذين سيطروا على الأخبار لسنوات، على الرغم من أن الجماعة تواصل شن هجمات متفرقة للمتمردين.

وكان هناك وقف مؤقت لإطلاق النار في إدلب منذ نهاية أغسطس، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أنه سيكون هناك أي شيء آخر غير توقف مؤقت قبل إعادة تجميع قوات النظام وحلفائهم وإعادة إطلاق حملتهم.

وبينما لا يزال العالم في طريق مسدود بشأن سوريا، لا توجد مبادرة في الأفق للمساعدة في حلها.

وتتألف اللجنة الدستورية التي أعلنت الاثنين من 150 عضوًا موزعون بالتساوي بين أعضاء النظام والمعارضة والمجتمع المدني. وهي مكلفة بصياغة دستور سوري جديد في المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر أن تجري سوريا انتخابات رئاسية في عام 2021، وتأمل الأمم المتحدة أن تساعد المحادثات في تهيئة مناخ وآلية لإجراء تصويت محايد ونزيه.

ولكن مع وجود اليد العليا العسكرية الواضحة، من غير المرجح أن يقدم نظام الأسد أي تنازلات، وقد اقترح المسؤولون السوريون أنه سيرشح نفسه مرة أخرى.

ووصفها دبلوماسي غربي بأنها "خطوة مهمة" بمعنى أن المحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة ستوفر شكلًا من أشكال التدقيق الدولي حول الاقتراع.

وأطلق الصراع أزمة مهاجرين عالمية استمرت في إعادة تشكيل أوروبا والدول المجاورة التي فتحت حدودها أمام ملايين الفارين من الحرب.

ومن المرجح أن يكون للنظام السوري الشامل الذي يستهدف استعادة إدلب، والذي يبدو حتميًا، عواقب وخيمة يدفع مئات الآلاف من الأشخاص نحو الحدود التركية.

وقال فيمن: "لن يرحل الأسد، لأن طرده لم يعد خيارًا، لكنه لا يعيد تأهيله ولا يعيد بناء البلاد في وجوده".

وأضاف: "من المرجح أن يستمر الوضع الراهن للبؤس".

