“حتى النصر”.. “تيفو” جمهور الرجاء ضمن قائمة الأفضل عالميا _صورة

حل “تيفو” جمهور فريق الرجاء الرياضي، الذي أنجزه فصيل “غرين بويز” المساند للنسور الخضر، خلال لقاء الفريق أمام ضيفه هلال القدس الفلسطيني، الاثنين الماضي، ضمن قائمة أفضل “التيفوهات” العالمية لهذا الأسبوع.

واختار موقع “لاغرينتا” العالمي، المتخصص في تقييم “دخلات” الجماهير عبر العالم، “تيفو” الجمهور الرجاوي، المتضامن مع القضية الفلسطينية، بشعار “حنظلة” مرفوق بكلمتي “حتى النصر”، سابع أفضل “التيفوهات” العالمية لهذا الأسبوع.

واحتفلت الجماهير الرجاوية بالفريق الفلسطيني، قبل وأثناء وبعد اللقاء، إذ هتفوا كثيرا للقضية الفلسطينية، علما أن الجمهور الرجاوي قام باستقبال أنصار هلال القدس طيلة فترة إقامتهم بالمغرب، وهو ما ترك صدى طيبا لدى مكونات الفريق المقدسي.

يذكر، أن المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، انتهت بفوز الفريق الأخضر بهدف دون رد، وقعه القائد محسن متولي من ركلة جزاء، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

Advertisements

وتندرج المواجهة ضمن ذهاب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع العلم أن لقاء الإياب سيقام بداية أكتوبر القادم، بملعب فيصل الحسيني، بالعاصمة الفلسطينية، القدس الشريف.