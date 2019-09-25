قضية الريسوني.. جريدة “إلباييس” الاسبانية تعتذر لهاجر

بعد نشرها مقالا يوم 6 شتنبر الجاري في إطار تغطيتها لقضية الصحافية هاجر الريسوني، قالت فيه إن “هاجر كانت عبرت عن أنها ضد الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج”، عادت صحيفة “إلباييس” الإسبانية في شخص محرر المقال، يوم أمس الثلاثاء، لتعتذر لهاجر عما جاء في المقال، كما قامت بتصويب الخطأ في نسختها الرقمية.
كاتب المقال، قال في اتصال هاتفي مع “أخبار اليوم” إنه لم يكن يقصد هاجر، بل أراد كتابة أن “أحمد الريسوني كان عبر عن أنه ضد الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج”.
وبذلك تكون الجريدة الإسبانية قد قدمت درسا في المهنية لمن لصحافة التشهير التي انتشرت بقوة في المغرب.
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