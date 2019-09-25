“الوينرز” تتبرأ من أحدث ليلة امس الدامية وتعزي في وفاة أحد مشجعي فريق الجيش الملكي

إستنكرت التراس “الوينرز” فصيل جماهير الوداد الرياضي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي احداث العنف التي وقعة ليلة أمس الثلاثاء، بالطريق السيار بين بعض الجماهير والتي إنتهت بمصرع مشجع وإصابة إصابة 5 أشخاص بجروح.

وعبرت “الوينرز” أنها تلقت بحزن كبير نبأ وفاة أحد مشجعي فريق الجيش الملكي يوم أمس، وانها تستنكر الأحداث التي وقعت بالطريق السيار والتي لا تمت بصلة للرياضة.

وعبرت الالتراس عن رفضها الزج بجمهور الوداد في موضوع لا علاقة لها به من قريب أو بعيد، ودعت في نفس الوقت الجماهير الرياضية للتركيز في تشجيع فرقها والإبتعاد عن المشاحنات والإستفزازات التي لا فائدة منها .

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وكانت السلطات المحلية لإقليم مديونة كسفت في وقت سابقأن شخصا لقي مصرعه، مساء امس الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وذلك على مستوى منطقة الهراويين.

جدير بالذكر أن هذه الأحداث جاءت على خلفية المقابلة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، والتي جمعت بين الجيش والوداد وانتهت بتأهل فريق الجش الملكي بعد فوزه ب 3 أهداف لواحد.