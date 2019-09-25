تفاصيل عن أول تجربة تقديم لنجاة اعتابو

تخوض الفنانة الشعبية نجاة اعتابو تجربة تقديم البرامج لأول مرة، إذ ستشرف على تقديم برنامج عبر شاشة قناة “إم بي سي5″، يسلط الضوء على الموسيقى المغربية بمختلف أصنافها.

ويرتقب أن يسلط برنامج نجاة اعتابو، الذي يحمل طابعا فنيا، الضوء على الموسيقى التراثية، التي تتميز بها مناطق المغرب، من خلال 5 حلقات.

وتواجه نجاة اعتابو تحديا في الظهور بمستوى جيد في التقديم، وتفادي انتقادات الجمهور، التي طالت سابقا فنانين اقتحموا عالم التقديم، والتنشيط.

ونجاة اعتابو ليست الفنانة الوحيدة، التي تخوض غمار تجربة التقديم لأول مرة، في قناة “إم بي سي 5″، التي انطلق بثها حديثا، إذ يقدم الثنائي عبد الفتاح الجريني، وجميلة بدوي برنامج “ساعة سعيدة”.