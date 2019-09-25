ملف شمهروش.. غياب المترجم يؤجل المحاكمة إلى التاسع من أكتوبر المقبل

قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا، قبل قليل، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف جريمة شمهروش إلى غاية الأربعاء 9 أكتوبر، بسبب غياب المترجم الذي عينته لفائدة المتهم السويسيري “كيفن زولير”.

وأكد رئيس الجلسة أن غياب المترجم لنقل كافة وقائع الجلسة إلى المتهم الذي لا يتقن اللغة العربية، فهما ولا نطقا، هو أمر يخل بالمحاكمة العادلة، قبل أن يقرر تأجيلها لمدة أسبوعين.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة السابقة الأسبوع الماضي للمتهمين الأربعة الأساسيين، كما أرجأت حينها البت في طلبات قدمها كل من دفاع الضحايا ودفاع المتهمين، وتتعلق بالنسبة للطرف الأول بإدخال كل الوزير المصطفى الرميد في الملف رفقة الشيخ محمد المغراوي، الذي يدير دور القرآن التي تتلمذ بها عدد من المتهمين.

أما بالنسبة لدفاع المتهمين، فقد طالب المحامي سعد السهلي برفض محاضر الإستماع لموكله المتهم السويسري كيفان زولير، مستندا إلى أن هذه المحاضر أنجزت غي غياب مترجم ما يشكل إخلالا بحقوق المتهم.

كما طالب السهلي باستدعاء شاهد نفي وهو مواطن كاميروني كان على علاقة بموكله.