مشاهد تدمي القلب من جنازة ضحية الشغب.. أخ الضحية: “فرشخو ليه راسو والإسعاف مابغاتش تجي ومات بين رجليا”- فيديو – اليوم 24 Loading ... Loading ... مشاهد تدمي القلب من جنازة ضحية الشغب.. أخ الضحية: “فرشخو ليه راسو والإسعاف مابغاتش تجي ومات بين رجليا”- فيديو – اليوم 24

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