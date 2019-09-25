المصادقة على ميزانية رهط للعام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرت بلدية رهط، اليوم الأربعاء، ميزانية العام 2019، وذلك بعد أن فشلت في ذلك في سبعة مناسبات مختلفة، وبموافقة جميع الأعضاء مع الميزانية. كما تقرر في جلسة البلدية، تشكيل ائتلاف بلدي يشمل جميع قوائم العضوية.

وتمت المصادقة على الميزانية المقترحة من رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، بقيمة 360 مليون شيكل، في جلسة مفتوحة للجمهور، هي الثامنة من نوعها.

وأقيمت الجلسة في قاعة المركز الجماهيري في مدينة رهط، بحضور واسع من أهالي المدينة، الذين تلقوا خبر المصادقة على الميزانية بالتصفيق والترحيب.

وتقرر أيضًا في جلسة البلدية، تشكيل ائتلاف بلدي يشمل جميع قوائم العضوية وهي تحالف "رهط الخير" بقيادة رئيس البلدية المنتخب فايز أبو صهيبان، وتحالف "رهط بلدنا" بقيادة رئيس البلدية السابق، طلال القريناوي.

وكان الخلاف على تمرير ميزانية بلدية رهط قد احتدم خلال الأشهر الماضية، ما هدد بحل المجلس البلدي، وتعيين لجنة معينة من وزارة الداخلية الإسرائيلية لتدير شؤون المدينة.

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وقال أبو صهيبان حول تمرير ميزانية أخيرًا: "اليوم ارتفعت 17 يدًا بالإضافة إلى يد رئيس البلدية، من أجل المصادقة على ميزانية المدينة ومن أجل المصادقة على الائتلاف البلدي".

وأضاف: "اليوم نقطف ثمار 10 أشهر من الجهد المتواصل والمفاوضات العسيرة والشاقة لأيام وليالي طويلة".

وتابع "من الواجب أن نشكر أعضاء بلدية رهط الذين تعالوا عن مصالحهم الشخصية والعائلية ووضعوا نصب أعينهم مصلحة رهط"، مضيفًا "صحيح أن المسألة أخذت وقتًا طويلًا ولكن اليوم يوم بشرى لأهالي رهط والنقب. أن رهط أخيرًا قد نجت من شبح اللجنة المعينة".

وقال عضو البلدية سليمان العتايقة في حديث لـ"عرب 48": "هذه بشرى سارة لأهالي رهط، بعد مجهود شاق ننهي هذا الفصل، وتكون مدينة رهط ائتلافها البلدي، لقد عملنا كل ما بوسعنا لتجنب اللجنة المعينة والحمد لله لقد حققنا هدفنا".

بدوره، قال عضو بلدية رهط عن قائمة "الوسط" وتحالف "رهط بلدنا"، حسن النصاصرة في حديث لـ"عرب 48": "هذه انطلاقة جديدة لمدينة رهط ولممثليها، أخيرًا ننطلق إلى العلن وكلنا طاقة، ونعد بخدمة المجتمع العربي وأهالي مدينة رهط بكل مصداقية وشفافية، نحن سعيدون بهذه النتيجة والمرحلة القادمة هي العمل والبناء والإصلاح".