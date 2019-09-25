شكرا لقرائتكم خبر عن القطن تنتفض ضد الاعتداء على مقر الانتقالي وقياداته.. بيان والان مع التفاصيل

نفذ أبناء مدينة القطن، بوادي حضرموت، وقفة احتجاجية تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك ضد الاعتداء الذي طال قيادات الانتقالي ومقره هناك.

وخرجت الوقفة الاحتجاجية ببيان تحصل "اليمن العربي" على نسخة منه، ننشره فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الوقفه الاحتجاجية بمديرية القطن اليوم الاربعا 25/ سبتمبر 2019 م.

يا جماهير شعبنا المناضل ايه الأخوة ابناء مديرية القطن الاحرار وابناء الوادي وحضرموت الابطال ، ونحن اليوم وفي هذه الوقفه الاحتياجيه والتي دعت اليها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن كل شرائح المجتمع للوقوف والتنديد للاعمال والتصرفات الهمجية لجنود افراد كتيبة الجيش بمدينة القطن بقيادة هادي طميره .

فاننا وكل القوي الوطنيه والاجتماعية بمديرية القطن خاصه والوادي وحضرموت والمحافظات الجنوبيه عامه ندين ونستنكر هذه التصرفات الاستفزازيه والغير اخلاقيه الخارجه عن النظام والقانون المتمثله بمداهمة مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي والسطو والنهب للمواد الاغاثيه المخصص توزيعها علي اسر الشهداء و الجرحي والاسر الاكثر فقرا وكذا نهب محتويات واثاث مقر المجلس بعدمداهمة المقر بالقوه وقامت بالاعتداء بالضرب باعقاب البنادق والتهجم بالفاض بذيه واقتياد لجنة توزيع الاغاثه وبعض المواطنين وتم الافراج عنهم لاحقا بعدتدخل مديرعام المديرية .

وان هذه الاعمال الدخيله علي المجتمع الحضرمي الذي حرمتها كل الشروع والاعراف الحضرمية والانسانية وتعتبر حرابه وسطو من قبل الجيش الذي يفترض حماية الوطن والمواطن وليس الاعتداء ونهب الممتلكاته العامه والخاصه ويعتبر هذا العمل استهانه وتحدي لابناء مديرية القطن خاصه وحضرموت عامه ومرفوض جملة ا وتفصيلا .

ايه الاخوه هذة الوقفه توكد علي مايلي:

1- اعادة ما تم نهبه من المواد الاغاثه باسرع وقت ممكن.

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2- اعادة ما تم نهبه من محتويات مقر المجلس من اثاث وغيرها وعدم تكرارها .

3- محاسبة كل من امر و سطى ونهب الاغاثه وومحتويات المقر .

4- رحيل القوة العسكرية المرتبطة بالمديرية فورا واستبدالها بقوه من ابناء المحافظة

5- في حالة عدم تنفيذ ما ذكر اعلاه سوف نقوم بالتصعيد السلمي وما نراه مناسب.

ايه الأخوة

نشكر الاخ مدير المديرية والسلطة المحلية للوقوف الي جانب ابنا ئها بالمديريه في المتابعه في اطلاق المعتقلين والنزول الي موقع الحدث والاتصال بالحهات والمسولين بالوادي لاطلاعهم علي حثيات ما حصل بالمديريه نشكر كل من ساهم في احتوي المشكله

بالاخير نشكركم علي حضوركم وتلبية الدعوه للوقفه ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر عن الوقفه الاحتياجيه بمديرية القطن الاربعاء

25/ سبتمبر 2019 م