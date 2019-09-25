شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:11 مساءً, 25 سبتمبر 2019 م المناطق _ نيويورك التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك معالي وزير الخارجية بجمهورية المالديف عبدالله شاهد، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا إكاتارينا زاهاريفا، ومعالي وزير خارجية إيطاليا دي مايو، ومعالي وزير الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل الخليفة، ومعالي وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، ومعالي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” يورغن شتوك، ومعالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، كلاً على حده.

وجرى خلال هذه اللقاءات التي كانت على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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