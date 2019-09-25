وزارة العدل الأمريكية تنشر مضمون الإتصال الهاتفي بين ترامب و زيلينسكي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 5:30 مساءً, 25 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات نشرت وزارة العدل الأمريكية مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي تسببت في بدء دراسة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتقود رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، حملة يمكن أن توصف بالتاريخية في حال نجحت بعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه في أعقاب تقارير تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين. وتستغل زعيمة الحزب الديمقراطي اعتراف الرئيس ترامب بأنه طلب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي التحقيق من نجل جو بايدن المرشح الرئاسي، مما أثار قضية وجد فيها خصوم ترامب فرصة يمكنهم استغلالها لعزله، فكيف يمكن أن تسير عملية المساءلة حتى عزل الرئيس

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