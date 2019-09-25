وفد اربيل بكرة اليد يغادر الى الاردن للمشاركة في بطولة الاندية العربية للسيدات

ويتألف الوفد من: بيجان ابراهيم (رئيس الوفد)، سركوت محسن (المشرف)، ريبين رمزي (اعلامي)، عامر مهدي (مدرب)، زياد أمير(مساعد مدرب)، ولاعبات (سيوه نبي، كانياو عمر، شوخان نورالدين، إيمان مغديد، بريا سليمان، هاوزين سردار، ئالا ديدوان، شيراز عرفان، كازين خوزنده، شنو عرفان، مهربان علي، شةونم قادر، مورين سمير، اتا داوود(.ويشارك في هذا البطولة كل من (اربيل، الشرطة سوريا، النبك سوريا، الدرك الجيبوتي، المجمع البترولي الجزائري، عمان الاردن، حرثا الاردن(.

ويخوض نادي اربيل يوم الخميس المقبل، اولى مبارياته عندما يقابل نادي المجمع البترولي الجزائري.

