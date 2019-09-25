بالصورة.. كاتانيتش في السويد لحضور مباراة ياسر قاسم وريوان امين

كاتانيتش تواجد مع وكيل اعمال اللاعب ياسر قاسم وشقيق اللاعب احمد ياسين، زيد ياسين في مدينة اوربيرو، حيث سيحضر لقاء فريق المدينة امام اوسترسوند الذي يضم ايضاً العراقي ريوان امين، المنضم حديثاً لكتيبة الاسود.ومن المقرر ان ينتقل كاتانيتش بعدها الى كرواتيا لمراقبة اللاعب زيلوان حمد، الذي يلعب في صفوف نادي جوريتسا، تمهيداً لضمه ايضاً.

ومن المقرر ان يصدر كاتانيتش، قائمته الاولية مطلع شهر تشرين الاول المقبل استعداداً لمواجهة هونغ مونغ من الشهر ذاته.