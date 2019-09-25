رجيم متعدد الألوان لخسارة الوزن بسرعة... اعتمدوه!

ومن اجل اعتماده يجب التنسيق بين انواع عدة من المأكولات: البرتقالية الغنية بالبيتا كاروتين وبالفيتامين C، الحمراء الغنية بالفلافونويدات وبالبوتاسيوم والتي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتحد من احتباس الماء في الجسم، الخضراء التي تعتبر مصدراً مهماً من الألياف والكبريت والتي تخلص الجسم من السموم وتساعد على الشعور بالشبع، المأكولات البيضاء التي تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات والصفراء التي تزود بالطاقة. كذلك من المفيد اتباع هذا البرنامج.: كوب من الحليب مع حبوب الفطور والفريز وكوب من عصير المانغا او كوب من الحليب مع الكورنفليكس، 3 حبات مشمش وكوب من الشاي بالليمون.

الغداء: طبق سلطة خيار، شريحة من لحم الحبش مع الأعشاب والجزر المطهو على البخار مع القليل من البرغل. كما يمكن أن تتضمن الوجبة شريحة فيليه دجاج مع الجزر المبشور والكوسى والكينوا والدراق.

العشاء: طبق خضار يحتوي على الطماطم، الفليفلة البرتقالية والخيار، قطعة تونا أو سمك ابو سيف مشوي مع كوب من اللبن.

