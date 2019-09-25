رجيم متعدد الألوان لخسارة الوزن بسرعة... اعتمدوه!

كما يدل عليه اسمه يساعد الرجيم متعددد الألوان على خسارة الوزن بالاعتماد على اختيار الأطعمة بحسب ألوانها.
الفطور: كوب من الحليب مع حبوب الفطور والفريز وكوب من عصير المانغا او كوب من الحليب مع الكورنفليكس، 3 حبات مشمش وكوب من الشاي بالليمون.
الغداء: طبق سلطة خيار، شريحة من لحم الحبش مع الأعشاب والجزر المطهو على البخار مع القليل من البرغل. كما يمكن أن تتضمن الوجبة شريحة فيليه دجاج مع الجزر المبشور والكوسى والكينوا والدراق.
العشاء: طبق خضار يحتوي على الطماطم، الفليفلة البرتقالية والخيار، قطعة تونا أو سمك ابو سيف مشوي مع كوب من اللبن.
ويمكن هذه الطريقة أن تساعد على خسارة بضعة كيلوغرامات في مدة قصيرة. ومن المهم بعد ذلك التركيز على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
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