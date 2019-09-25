لن تصدقوا... غرامة 350 يورو لإفريقي نظف الشارع في إيطاليا!

المهاجر الافريقي أتى من نيجيريا، وقرّر تنظيف الأرصفة بدون مقابل سعياً منه، حسب قوله، للإندماج في المجتمع الايطالي، ورفضاً للتسوّل في الشوارع كما يفعل معظم الشبان الأفارقة المهاجرين.

وبعد تسلّمه الغرامة، توجه الى مكتب رئيس البلدية باكياً، فقام رئيس البلدية بإلغائها، طالباً من المهاجر عدم القيام بتنظيف الأرصفة لأنه ليس لديه أيّ صفة والقانون يعاقب على ذلك.

ويهتمّ المكتب الاجتماعي في البلدية بأمر المهاجر بعد أن انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامناً معه، ومن بينهم من اقترح تقديم فرص عمل له.