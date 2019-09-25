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لن تصدقوا... غرامة 350 يورو لإفريقي نظف الشارع في إيطاليا!

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غرمت شرطة مدينة ميستري القريبة من البندقية في إيطاليا، مهاجراً من أفريقيا بغرامة قدرها 350 يورو، عندما كان يقوم بتنظيف أحد الأرصفة في المدينة، لكن رئيس البلدية ألغى الغرامة.

المهاجر الافريقي أتى من نيجيريا، وقرّر تنظيف الأرصفة بدون مقابل سعياً منه، حسب قوله، للإندماج في المجتمع الايطالي، ورفضاً للتسوّل في الشوارع كما يفعل معظم الشبان الأفارقة المهاجرين.

 

وبعد تسلّمه الغرامة، توجه الى مكتب رئيس البلدية باكياً، فقام رئيس البلدية بإلغائها، طالباً من المهاجر عدم القيام بتنظيف الأرصفة لأنه ليس لديه أيّ صفة والقانون يعاقب على ذلك.

ويهتمّ المكتب الاجتماعي في البلدية بأمر المهاجر بعد أن انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامناً معه، ومن بينهم من اقترح تقديم فرص عمل له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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