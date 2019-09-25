لن تصدقوا... غرامة 350 يورو لإفريقي نظف الشارع في إيطاليا!

غرمت شرطة مدينة ميستري القريبة من البندقية في إيطاليا، مهاجراً من أفريقيا بغرامة قدرها 350 يورو، عندما كان يقوم بتنظيف أحد الأرصفة في المدينة، لكن رئيس البلدية ألغى الغرامة.
المهاجر الافريقي أتى من نيجيريا، وقرّر تنظيف الأرصفة بدون مقابل سعياً منه، حسب قوله، للإندماج في المجتمع الايطالي، ورفضاً للتسوّل في الشوارع كما يفعل معظم الشبان الأفارقة المهاجرين.
ويهتمّ المكتب الاجتماعي في البلدية بأمر المهاجر بعد أن انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامناً معه، ومن بينهم من اقترح تقديم فرص عمل له.
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