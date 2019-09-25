الرئيس اللبناني بالأمم المتحدة: أزمات المنطقة تزداد تعقيدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، الأربعاء، إن أزمات منطقة الشرق الأوسط تزداد تعقيداً.

وأشار عون في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن كل الممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة.



ولفت إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية ووعود حكومتها بضم أراض فلسطينية جديدة يقوض أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية ممتدة على السيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً.



وحذر عون في كلمته من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا في فلسطين، وشدد على مساعي بلاده لتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم.



وكشف الرئيس اللبناني عن أن 370 ألف نازح غادروا لبنان، وعاد منهم إلى سوريا حوالي 250 ألفاً، مؤكداً في الوقت نفسه مساعي لبنان لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة اعتماداً على سلسلة من الإصلاحات.

