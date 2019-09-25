- 1/2
- 2/2
فاطمة بدير - عبدالهادي ربيعالأربعاء 2019/9/25 06:58 م بتوقيت أبوظبي
طائرة سابقة أسقطها الجيش الليبي في ضواحي طرابلس
أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات في العاصمة طرابلس، وذلك عقب استهدافه غرفة عمليات تركية بالقرب من منطقة أبوقرين بين سرت ومصراتة.
وقال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، إن المضادات الأرضية للقوات المسلحة نجحت في إسقاط طائرة تركية مسيرة خلال محاولتها استهداف قوات الجيش في طرابلس.
وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، أن عملية الاستهداف طالت تمركزات وعناصر المليشيات المسلحة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال، الأحد الماضي "إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جداً".
وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا لا تزال تواصل دعم المليشيات الإرهابية، خاصة الطائرات المسيرة، مشيراً إلى خطين جوي وبحري مفتوحين بين أنقرة ومصراتة.
ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتحرير طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وتسعى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية والمليشيات في صد الجيش الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.