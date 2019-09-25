إصابة إسرائيلية بعملية طعن في مستوطنة قرب رام الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت مستوطنة إسرائيلية، 20 عاماً، بجروح طفيفة بعد طعنها بسكين في مستوطنة "موديعين" القريبة من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن "عملية الطعن وقعت بالقرب من شارع رقم 443 الذي يخترق الضفة الغربية ليوصل بين القدس الغربية ومدينة تل أبيب"، وأضافت أن "منفذ الطعن حاول الفرار من المكان قبل أن يتم إلقاء القبض عليه".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن هو طفل فلسطيني عمره 14 عاماً، فيما أشارت شرطة الاحتلال إلى أنها تحقق في ظروف الحادث.