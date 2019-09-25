ترامب: نص المكالمة الهاتفية مع رئيس أوكرانيا تظهر بأنه لم يكن هناك ضغط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن نص مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تظهر بأنه لم يكن هناك ضغط يمارس على كييف من أجل التحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأضاف ترامب "فقط لتفهموا، إنها أكبر حملة مطاردة في التاريخ الأمريكي، وربما في التاريخ، إنه لأمر مشين".
كما انتقد ترامب بشدة من وصفهم "بالمراسلين الفاسدين".
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