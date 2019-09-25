الان تتابع “الجبير” يشيد بالإجماع الدولي على اتهام إيران بهجوم أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، بالإجماع الدولي على اتهام إيران بهجوم أرامكو.
وقال للصحفيين في الأمم المتحدة، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة، أشارت إلى أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم هي أسلحة إيرانية، مضيفًا: “هناك إجماع على أن هذا السلوك غير مقبول”.
ووعد “الجبير”، بأن التحقيق سيكون دقيقًا للغاية، مضيفًا: “سنطرح مختلف الخيارات وسنختار المناسب للرد على الهجمات ضد المملكة”.
وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا الأسبوع، أنها وافقت على النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجبير” يشيد بالإجماع الدولي على اتهام إيران بهجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.