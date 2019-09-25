الان تتابع ليبيا.. إسقاط طائرة مسيرة تركية كانت تستهدف وحدات الجيش في محاور طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أن عمليات السلاح الجوي مستمرة في استهداف ميليشيات الوفاق. وقالت الغرفة، إنه تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من أبوقرين، اليوم الأربعاء، كما استطاعت المضادات الأرضية في محاور طرابلس إسقاط طائرة مسيرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش.

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