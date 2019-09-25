مصر تستضيف منتدى مواجهة الإرهاب والتدخلات الإقليمية

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) تستضيف مصر الدورة الثالثة من منتدى مواجهة الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها في الأمن العربي والإفريقي، الذي ينظمه كل من مجلس التضامن المصري والعربي، والمعهد الثقافي الأفريقي العضو بالجامعة العربية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وإفريقية، وذلك في الأول من أكتوبر المقبل. وسيناقش المنتدى التحديات الثقافية والأمنية والاقتصادية في الدول العربية والأفريقية، وكذلك التحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والإفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والإفريقي. ويهدف المنتدى إلى طرح الرؤى والأفكار للخروج بتوصيات لمواجهة ظاهرة الإرهاب، والتصدي لتدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والإفريقي.

تستضيف مصر الدورة الثالثة من منتدى مواجهة الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها في الأمن العربي والإفريقي، الذي ينظمه كل من مجلس التضامن المصري والعربي، والمعهد الثقافي الأفريقي العضو بالجامعة العربية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وإفريقية، وذلك في الأول من أكتوبر المقبل. وسيناقش المنتدى التحديات الثقافية والأمنية والاقتصادية في الدول العربية والأفريقية، وكذلك التحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والإفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والإفريقي. ويهدف المنتدى إلى طرح الرؤى والأفكار للخروج بتوصيات لمواجهة ظاهرة الإرهاب، والتصدي لتدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والإفريقي.

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