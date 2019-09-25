شكرا لقرائتكم روحاني: عقوبات أميركا أثرت على اقتصاد إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن العقوبات الأميركية أثرت على اقتصاد البلاد.

ورفض روحاني الدخول في مفاوضات حول الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رد إيران على أي مفاوضات تحت ضغوط هي: "كلا".

واشترط روحاني ضرورة رفع العقوبات الأميركية على طهران قبل الدخول في أي مفاوضات.

وكان روحاني أعلن، الثلاثاء، أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.

Advertisements

وأضاف لوسائل إعلام في نيويورك: "سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان أكد، الثلاثاء، أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومتوعداً إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها.

وقال ترمب: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير، وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة".

كما شدد على أن العقوبات على إيران لن ترفع، بل "سيتم تشديدها مادامت تواصل سلوكها العدواني".