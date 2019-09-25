حسن نافعة تريند مصر بعد فضيحة ’’دولارات الجزيرة‘‘

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج #حسن_نافعه، أستاذ العلوم السياسية، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد التسريب الصوتي المسرب له أثناء مقايضته قناة الجزيرة القطرية للظهور بها في فيلم تسجيلي عن مسار الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وعبر رواد تويتر عن غضبهم من مساومة كاتب كبير مثل حسن نافعة للجزيرة للظهور بها للحديث عن مصر، رغم السياسة التي تنتهجها القناة القطرية المعادية لمصر، كما وصفوه بأنه "مادي" لا يهمه مصلحة البلد ولكن كل ما يهمه "الدولارات".

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وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد عرض خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، تسريبا صوتيا لنافعة، أثناء مقايضته قناة الجزيرة القطرية للظهور بها.

وقال نافعة في التسجيل: «المقابل المادي أد إيه»، ليرد الطرف الآخر: «الأجر 5 آلاف جنيه»، ليعقب نافعة: « أنا مبخدش أقل من 1000 دولار»، وعقب ذلك قام الطرف الآخر بالاتصال مرة أخرى بنافعة وقال له: «المبلغ ممكن يصل لـ 10 آلاف جنيه»، ليرد نافعة: «أنا مش بفاصل يا مصطفى يعني أنا عملت قبل كده مع الجزيرة.. مش هينفع يا مصطفى بس إذا قدرت توصلهم لـ 15 ألف جنيه معنديش مشكلة».