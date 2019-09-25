جابر: الجمعيات التي حولت إليها الاموال كانت على شفير الافلاس

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ تعليقا على الضجة المثارة حول تحويل 35 مليار ليرة من اصل 200 مليار مرصودة في 2018 و2019 لدعم قروض الاسكان ولم تستعمل، الى انه "تقرر نقل هذا المبلغ في موازنة العام 2019 في الهيئة العامة وقد تم التصويت على هذه المادة بالاجماع بعد ان اطلق وزير الشؤون الاجتماعية الصرخة في شأن المؤسسات الاجتماعية التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة"، وتابع مستطردا "هذه الجمعيات زارتني الاحد واعلنت انها على شفير الافلاس ورمي ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع نظرا للازمة المالية التي تعانيها، ولان التوصية التي صدرت في موازنة عام 2019 غير قابلة للتطبيق نظرا للطريقة التي صدرت بها، وعلى هذا الاساس وقع 10 نواب اقتراح القانون بعد توافق الكتل عليه، وتم اقراره في الجلسة الاخيرة بشبه اجماع".

واوضح جابر في تصريح له، ان "هذه المبالغ لا تذهب لتمول قروض الاسكان، بل لدعم فوائد هذه ​القروض​ التي تقدمها ​المصارف​، وحين اوقف ​مصرف لبنان​ القروض المدعومة في موازنة 2018، وضعنا 100 مليار لدعم القروض الا ان المصارف لم تتفق مع ​المؤسسة العامة للاسكان​ على تقديم هذه القروض، كما ان المصارف اليوم لا تقدم قروض سكنية وخاصة ب​الليرة اللبنانية​، وعليه فإنه لا يوجد قروض كي يتم دعمها، كما ان هذه الاموال غير مستعملة، وكي لا يتم زيادة ​العجز​ في ​الموازنة​، تم نقلهم من الحساب عام 2018 الى حساب جميعات ذوي الاحتياجات الخاصة في الـ2019 بتوافق جميع الكتل".