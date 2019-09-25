علّقت مصادر رفيعة في تكتل "​لبنان القوي​" لقناة "LBC" على سحب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ المشروع المتضمن مشاريع انمائية ومنها ل​جبل لبنان​، مكتفية بالتذكير بالمادة 103 من النظام الداخلي ل​مجلس النواب​ والتي تقول حرفيا: "يتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائيا وذلك بموجب مرسوم جمهوري اخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصارد لبنان القوي لـ LBC عن سحب الحريري مشروع المشاريع الانمائية: نذكر بالمادة 103 من نظلم البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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