lbc: باسيل أجرى محادثات مع وزير الخارجية القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية

افادت معلومات للـLBCI بأن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أجرى محادثات هامة مع وزير الخارجية القبرصي بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية والتعاون في استخراج ​النفط والغاز​ في ظل معلومات قبرصية عن مخزون كبير في الحوض اللبناني".

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