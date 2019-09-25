الخازن يتصل بالرئيس عون مثمناً كلمته امام الجمعية العامة

إتصل رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مثمنا كلمته التي ألقاها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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