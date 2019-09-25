نجم: إعلان الحكومة العمل لتنويع مصادر إنتاج الطاقة خطوة متقدمة

أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب ​نزيه نجم​ في كلمة له خلال افتتاح منتدى بيروت الدولي انه "لم يَعُد منتدى بيروت الدولي للطاقة مجرد محطة سنوية نلتقي فيها لمجرد النقاش. ففي ظل التحولات، بات المنتدى فرصةً يجب علينا جميعاً أن ننتهزَها لمراجعة الإستراتيجيات المعتمدة، فنحاولَ جاهدين تحويلَها بإتجاه أن تصبح أكثر حرصاً على مستقبل أولادنا وأحفادنا. ومواجهة التداعيات مسؤوليةٌ جماعيةٌ تتطلب التعاون بين كل الدول والخبراء والمختصين، وتستوجب تكثيف التنسيق لإيجاد أُطرٍ لتبادل الخبرات من الدول الأكثر تقدماً وخبرةً في هذا المجال بإتجاه الدول التي ما زالت متعثرة الخطوات فيه"، مشيرا الى ان "في ​لبنان​، نحن بأحوج ما نكون لهذه الخبرات، فنحن بالأساس نعاني من نقصٍ مزمن في واردات الطاقة في وقت يرتفع الطلب عليها. ومن هنا، واجبُنا العمل الفعلي والجدي لخفض الطلب على الطاقة التقليدية، والتوجه نحو ​الطاقة المتجددة​، اضافة الى الانتقال من الاعتماد على الديزل لإستبداله بالغاز، وهذه من أهم النقاط الواجب اعتمادُها".

ورأى نجم أن "علينا الإستفادة من كل مواردنا بشكل فعال عبر تنويع موارد الطاقة لدينا، ولا بد في هذا الإطار من ذكر الملفات التي بدأ لبنان يعمل جدياً عليها، ومنها المشاريع المتعلقة بطاقة الرياح وبإنتاج الطاقة الكهرومائية و​الطاقة الشمسية​، لكن لنكن صادقين مع أنفسنا، تبقى وتيرة العمل على هذه المجالات بطيئةً نسبةً للمطلوب إنجازُه، ومن هنا ندعو الجميع للعمل معاً لتسريع الإنجاز وبدء تحقيق النتائج الملموسة".

وأوضح نجم ان "​الحكومة​ الحالية أعلنت في بيانها الوزاري عن العمل لتنويع مصادر إنتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، وهذه خطوة متقدمة لا بد من أن تترجم على أرض الواقع، وهي تتطلب عملاً مشتركاً ومتكاملاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تستوجب في بعض المجالات شراكة بين ​القطاع العام​ والقطاع الخاص. وعليه، نؤكد حرصَنا في لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إستعدادَنا الكامل لتكثيف العمل بغية الإسراع في إنضاج التشريعات المطلوبة".