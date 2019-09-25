كنعان: لا ينتظر احد منا كنواب معنيين بالرقابة البرلمانية ان نساير بموضوع الموازنة

دعا أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في لقاء مع الرابطة المارونية إلى "ايجاد فرص عمل فعلية للشباب اللبناني فالاصلاح مطلوب في القطاع العام بمسح شامل واعادة الهيكلة حتى لا تستمر كتلة التوظيف تتضخم وتقضي على امكانات الدولة وهو مسار حددناه برقابة 8 اشهر في لجنة المال بالتدقيق بملف التوظيف العشوائي".
وأكد انه "عشية وصول موازنة 2020 لا ينتظر احد منا كنواب معنيين بالرقابة البرلمانية ان نساير او تمر الموازنة في البرلمان مرور الكرام لأن ذلك لن يحصل وسنمارس دورنا للنهاية"، مشيراً إلى أن "السياسة الاقتصادية التي غابت عن الموازنات سابقاً هي الأهم لأنها تحدد الأهداف لتكون الموازنة وسيلة تحقيقها".
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