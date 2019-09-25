كنعان: لا ينتظر احد منا كنواب معنيين بالرقابة البرلمانية ان نساير بموضوع الموازنة

دعا أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في لقاء مع ​الرابطة المارونية​ إلى "ايجاد فرص عمل فعلية للشباب اللبناني فالاصلاح مطلوب في ​القطاع العام​ بمسح شامل واعادة الهيكلة حتى لا تستمر كتلة التوظيف تتضخم وتقضي على امكانات ​الدولة​ وهو مسار حددناه برقابة 8 اشهر في ​لجنة المال​ بالتدقيق بملف التوظيف العشوائي".

وأكد انه "عشية وصول موازنة 2020 لا ينتظر احد منا كنواب معنيين بالرقابة البرلمانية ان نساير او تمر ​الموازنة​ في البرلمان مرور الكرام لأن ذلك لن يحصل وسنمارس دورنا للنهاية"، مشيراً إلى أن "ال​سياسة​ الاقتصادية التي غابت عن الموازنات سابقاً هي الأهم لأنها تحدد الأهداف لتكون الموازنة وسيلة تحقيقها".