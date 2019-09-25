طلاب القوات: فزنا مع حلفائنا بالتزكية في مجموعة من فروع اليسوعية

أعلنت مصلحة طلاب "​القوات اللبنانية​" في بيان، ان "الحزب فاز وكلا من حلفائه: ​المستقبل​، ​الكتائب​ و​التقدمي الاشتراكي​ بالتزكية في مجموعة من فروع ​الجامعة اليسوعية​.

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